Kübra gelin puanlama kutusunu fırlattı!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 916. bölümünde; puanlama sırasında Kübra gelin sinirlendi. Puanlama kutusunu fırlatıp odayı terk eden Kübra gelin, ardından Aslı Hünel'den özür diledi.

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