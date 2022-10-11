Zuhal gelinden oklavalı sözlü!

Birbirinden iddialı ve renkli gelinlerin kıyasıya yarışında bugün eğlenceli anlar yaşandı. Serra Gelin'in evine oklavasıyla gelen Zuhal Gelin'in salon yorumu güldürdü. Zuhal Gelin oklavasını eline aldı, ayağa kalktı ve esprili yorumlarda bulundu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."