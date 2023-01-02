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'Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!

SHOW TV'nin ekranlarda fırtınalar estiren fenomen programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 1000. bölümü ekrana geldi

Giriş: 02.01.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!
'Gelin Evi'nde uluslararası esintiler!
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SHOW TV’de ekrana gelen fenomen yarışma programı ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’ 1000. bölümüyle ekrana geldi. 1000 bölüm boyunca izleyicinin büyük beğenisini kazanan ve Türk televizyonlarında fırtınalar estiren program yeni yılın ilk haftasına çok iddialı başladı. 1000. bölüme özel sürprizler de eksik olmadı.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 100. bölümünde; 29 yaşında, 4 yıllık evli Sümeyye Çakıcı'nın evine konuk olundu. Bu bölümde kostümlerle kalkan gelinler farklı milletlerin kıyafetlerini ve kostümlerini giyerek renkli sahnelere neden oldu.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', hafta içi her gün saat 12.15'te SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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