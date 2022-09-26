Şeyma Gelin puan kağıdını yırttı!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 930. bölümünde; puanlamada gergin anlar yaşandı. Cansu gelin, Şeyma geline 2 puan verdi. Şeyma gelin, puanını görünce sinirlendi ve puan kağıdını yırttı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."