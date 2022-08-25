Semra gelinden makyaj masasına renk testi!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 908. bölümünde; 21 yaşında, 3 aylık evli İkra Baş'ın evine konuk olundu.

İkra gelinin çeyizleri serildi, düğün fotoğraflarına bakıldı, tüm detaylarıyla evi değerlendirildi. Gelinler İkra gelinin mobilyalarındaki renk farkını eleştirdi. Semra gelin, bez isteyerek İkra gelinin makyaj masasını sildi.