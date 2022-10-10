'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde şaşırtan anlar

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bugün; 26 yaşında, 2 aylık evli Müjde Şimşek'in evine konuk olundu. Bir diğer yarışmacı Neslihan gelin, Müjde gelinin kapı sesinden rahatsız oldu. Müjde gelinden yağ isteyen Neslihan gelin, kapıyı yağlayınca ortaya herkesi şaşırtan görüntüler çıktı.

Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 10 çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!