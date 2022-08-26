'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde Müge gelin, Semra'nın puanından sonra kötü oldu!

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 909. bölümünde; 26 yaşında, 2 yıllık evli Elif Yeşiloğlu'nun evine konuk olundu. Elif gelinin çeyizleri serildi, düğün fotoğraflarına bakıldı, tüm detaylarıyla evi değerlendirildi. Müge gelin çok sinirlendi ve Semra'nın puanından sonra kötü oldu.

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