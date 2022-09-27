Misafirliğe kendi tabağı ve servisiyle geliyor!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde misafirliğe kendi tabağı ve servisiyle geldi - Magazin haberleri

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin 931. bölümünde; 36 yaşında, 16 yıllık evli Gülsüm Kavukçu’nun evine konuk olundu. Hijyen takıntısı olan Şeyma gelin kendi tabağını ve servisini getirdi. Gelinler bu duruma çok şaşırdı.

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