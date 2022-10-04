"Seni çok güzel hafifleteceğim merak etme!"

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde gergin anlar: Seni çok güzel hafifleteceğim merak etme!

HABERTURK.COM

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 936. bölümünde; 27 yaşında, 3 yıllık evli Betül Durbak'ın evine konuk olundu. Betül gelinin yatak odası değerlendirilirken yerde duran tartı tartışma konusu olmuştu. Bu tartışma puanlamaya da yansıdı ve Betül Hanım, Esra ve Reyhan gelinler arasında gerilim yaşandı.

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