'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 939. bölümünde; Reyhan gelin, Cansu geline 1 puan verince gergin anlar yaşandı. Cansu gelin aldığı puanla şaşırdı ve sinirlendi. Reyhan gelin, "1 puanı sadece güler yüzüne verdim" dedi.

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