Gelinler pişti oldu!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 910. bölümünde; 24 yaşında, 10 aylık evli Aslı Altunç'un evine konuk olundu. Aslı gelinin çeyizleri serildi, özenle hazırladığı sunumları ve gösterişli evi tüm detaylarıyla değerlendirildi. Gelinlerin aynı model elbiseleri dikkat çekti.

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