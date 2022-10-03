Esra gelinden Heimlich Manevrası eğitimi!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 935. bölümünde; ilk yardım eğitmeni Esra gelin, konuklara ilk yardım eğitimi verdi. Esra gelin, Heimlich Manevrası'nı uygulamalı olarak gösterdi.

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