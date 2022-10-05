Esra gelin 1 puan verdi, ortalık karıştı!

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 937. bölümünde; 25 yaşında, 1.5 aylık evli Pelin Kovancı Ak'ın evine konuk olundu. Puanlama bölümünde Esra gelinin Pelin Hanım'ın evi için verdiği 1 puan yarışmacılar arasında tartışmaya neden oldu. Aslı Hünel de Esra geline puanı yüzünden tepki gösterdi.

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