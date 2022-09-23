'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde Elif gelinden Gamze geline: Balık da senin gibi kıskanç ve fesat!

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 929. bölümünde; Gamze gelinin mutfağına yorum yapılırken masanın üzerinde duran balık dikkat çekti. Elif gelin, balığın olduğu bardağı eline alarak "Balık da senin gibi kıskanç ve fesat!" dedi.

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