"Annem beni hiç arayıp sormadı!"

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 928. bölümünde; 29 yaşında, 12 yıllık evli Burcu Aslan'ın evine konuk olundu. Burcu gelin, küçüklüğünden beri anne ve baba sevgisinden yoksun büyüdüğünü söyledi. Aslan, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı.

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