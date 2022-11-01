Buse gelinden iddialı sözler!

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 956. bölümünde; Buse gelin ve Müşerref gelin arasında gerginlik çıktı. Kendi salonunun, Müşerref gelinin salonundan daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi.

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