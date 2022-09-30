Bursa yöresine ait ilginç düğün adetleri!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 934. bölümünde; Cansu gelin, Bursa yöresine ait düğün adetlerini gelinlerle paylaştı.

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