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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bir ilk

SHOW TV’nin fenomen yarışma programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi' geçtiğimiz pazartesi günü 1000'inci bölümü ile ekrana geldi. 1000'inci bölüm haftasına özel bu hafta bir gelin eksik yarışırken bugün büyük sürpriz açıklandı. Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümde sevilen sunucu Aslı Hünel’in evine konuk olunacak

Giriş: 03.01.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bir ilk
'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde bir ilk
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5 yıllık evli Aslı Hünel, ilk kez evinin kapılarını cuma günü 'Gelin Evi’ne açacak. Bugüne kadar onlarca gelinin evine konuk olan, sorular soran Hünel, bu sefer gelinlerin sorularını yanıtlayacak.

Aslı Hünel, evini nasıl döşedi, nasıl bir gelin? Eşiyle nasıl tanıştı? Evlilik teklifini nasıl aldı? Eşi Savaş Bey'i ne kadar tanıyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası konuşulacak, ayrıca dillere destan düğününden çok özel görüntüler de SHOW TV ekranlarında olacak.

Aslı Hünel’in evinden yapılacak büyük final cuma günü 'Gelin Evi’nde…

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', cuma günü saat 12.15’te SHOW TV'de.

İşte tanıtımdan görüntüler;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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