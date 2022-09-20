Bengisu ve Elif gelin arasında gerginlik yaşandı!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 926. bölümünde; gelinler mutfak yorumlarını yaparken Elif gelin, Bengisu gelinden izinsiz mutfak eşyalarının yerini değiştirdi.

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