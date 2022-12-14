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Aslı Hünel'i görenler tanıyamadı

SHOW TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi'nin başarılı sunucusu Aslı Hünel, programın bugün yayınlanan bölümünde izleyicileri ve Gelin Evi yarışmacılarını şaşırttı

Giriş: 14.12.2022 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Aslı Hünel'i görenler tanıyamadı
Aslı Hünel'i görenler tanıyamadı
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'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 987'nci bölümünde; Aslı Hünel, erkek kılığına girdi ve gelinlere büyük bir sürpriz yaptı. Bursa yöresine ait 'tavuk alma' geleneğini canlandıran Aslı Hünel ve Pınar gelin, eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Programın başında, erkek kılığına girerek Bursa’nın köklü adetlerinden tavuk alma geleneğini canlandıran Aslı Hünel’i görenler tanıyamadı. Hünel hem kıyafeti, hem makyajı hem de eğlenceli diyalogları ile izleyenlerden tam not aldı.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', hafta içi her gün saat 12.15'te SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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