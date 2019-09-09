Başarılı şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün eşi Savaş Yurtsever ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda yeni albümü 'Bambaşka'yı piyasaya çıkartan Hünel, aldığı tepkilerden ve yorumlardan bir hayli memnun olduğunu söyledi.

Eşi Savaş Yurtsever ise albüm hediyesi olarak eşine spor bir araç hediye ettiğini söyledi. Bu hediyeyle ilgili açıklama yapan başarılı şarkıcı, "Sağ olsun her zaman yanımda olan ve en büyük destekçim olan eşim bana güzel bir sürpriz yaptı. Yeni albüme, yeni bir hediye aldı benim için. Bir kez daha sizin huzurunuzda eşime çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.