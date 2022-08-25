"Sana bunu enginar diye mi sattılar?"

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 908. bölümünde; 21 yaşında, 3 aylık evli İkra Baş'ın evine konuk olundu. İkra gelinin çeyizleri serildi, düğün fotoğraflarına bakıldı, tüm detaylarıyla evi değerlendirildi. İkra gelinin salon sehpasının üzerindeki aksesuarı ananasa benzetildi. İkra gelin, aksesuarın aslında enginar olduğunu söyledi.

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