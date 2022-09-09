Aslı Hünel bir anda yere yığıldı!

Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin 919. bölümünde; Gelin Evi'nde korkutan anlar yaşandı. Aslı Hünel bir anda fenalaştı. Yere yığılan Aslı Hünel'e yarışmacılar ve ekibi hemen müdahale etti.

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