Aslı Gürer'e otel reklamı tepkisi: Bedava otelde kalacağım diye insanlığından çıktı

Bolu - Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciası, ülkemizi yasa boğdu. Yaşanan olayın ardından, sayısız paylaşımda bulunuldu / bulunuluyor.

Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78 Haberi Görüntüle

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Kimi taziye mesajları yayımlarken kimileri de tedbirsizlik iddialarına yönelik tepki gösterdi / gösteriyor.

Bütün ülkeyi yasa boğan yangın faciasına duyarsız kalanlar, vicdanları sızlattı.

Onlardan birileri; alevlerin söndürülmeye çalışıldığı sıralarda Grand Kartal Oteli'nin gölgesinde kayak yapanlardı.

Vicdanları sızlatan bir diğer kişi de sosyal medya fenomeni Aslı Gürer oldu.

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Erciyes kayak merkezinde tatil yapan Aslı Gürer, konakladığı oteli övücü nitelikte; "Odadan manzaram... O kadar çok arkadaşım ve takipçim sordu ki... Her sene kayağa giden biri olarak söyleyebilirim ki otelden aşırı memnun kaldım. Hem yeni 2 senelik hem de çok güzel. Birazdan kaymaya gidiyorum benimkilerin yanına" yazdı.

"BEDAVA OTELDE KALACAĞIM DİYE İNSANLIĞINDAN ÇIKANLAR"

Aslı Gürer'e sosyal medyada; "Bunlar da bedava otelde kalacağım diye insanlığından çıkanlar... Aslı Gürer ve benzerlerini toplumda istemiyoruz" merkezli tepki gösterildi.