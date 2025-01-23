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        Haberler Magazin Aslı Gürer'e otel reklamı tepkisi: Bedava otelde kalacağım diye insanlığından çıktı

        Aslı Gürer'e otel reklamı tepkisi: Bedava otelde kalacağım diye insanlığından çıktı

        78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası, tüm ülkeyi yasa boğarken, Erciyes'te kış tatili yapan sosyal medya fenomeni Aslı Gürer, konakladığı oteli tanıtınca tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:07
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        Fenomene tepki yağdı
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        Bolu - Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciası, ülkemizi yasa boğdu. Yaşanan olayın ardından, sayısız paylaşımda bulunuldu / bulunuluyor.

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        Kimi taziye mesajları yayımlarken kimileri de tedbirsizlik iddialarına yönelik tepki gösterdi / gösteriyor.

        Bütün ülkeyi yasa boğan yangın faciasına duyarsız kalanlar, vicdanları sızlattı.

        Onlardan birileri; alevlerin söndürülmeye çalışıldığı sıralarda Grand Kartal Oteli'nin gölgesinde kayak yapanlardı.

        Vicdanları sızlatan bir diğer kişi de sosyal medya fenomeni Aslı Gürer oldu.

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        Erciyes kayak merkezinde tatil yapan Aslı Gürer, konakladığı oteli övücü nitelikte; "Odadan manzaram... O kadar çok arkadaşım ve takipçim sordu ki... Her sene kayağa giden biri olarak söyleyebilirim ki otelden aşırı memnun kaldım. Hem yeni 2 senelik hem de çok güzel. Birazdan kaymaya gidiyorum benimkilerin yanına" yazdı.

        "BEDAVA OTELDE KALACAĞIM DİYE İNSANLIĞINDAN ÇIKANLAR"

        Aslı Gürer'e sosyal medyada; "Bunlar da bedava otelde kalacağım diye insanlığından çıkanlar... Aslı Gürer ve benzerlerini toplumda istemiyoruz" merkezli tepki gösterildi.

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