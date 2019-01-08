Aslı Gökyokuş 'Dünya' ile dönüyor

Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Aslı Gökyokuş'un geri dönüş albümü olarak nitelendirilebilecek "Dünya" albümünün lansman konseri 10 Ocak Perşembe günü saat 22.00'da Dorock XL'da gerçekleşecek. Süpriz isimlerin de katılımıyla renklenecek konserde sanatçı birbirinden farklı şarkıları güçlü ve modern bir sound ile birleştirdiği yepyeni albümünün yanısıra her biri hit olmuş eski şarkılarına da yer verecek.