Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu ile Sinan Sicimoğlu aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu ile Sinan Sicimoğlu aşk yaşıyor

        Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Bekiroğlu ile Sicimoğlu, birlikteliklerini katıldıkları bir düğünde çekildikleri fotoğraflarla ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz yıl DJ Tayfun Karaduman ile birlikteliğini sonlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu, gönlünü meslektaşı Sinan Sicimoğlu'na kaptırdı.

        • 2

          Sinan Sicimoğlu ile bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz verdi.

        • 3

          Çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Aslı Bekiroğlu ve Sinan Sicimoğlu, böylelikle birlikteliklerini ilan etmiş oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Habertürk Anasayfa