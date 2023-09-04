Aslı Bekiroğlu ile Sinan Sicimoğlu aşk yaşıyor
Aslı Bekiroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Sinan Sicimoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Bekiroğlu ile Sicimoğlu, birlikteliklerini katıldıkları bir düğünde çekildikleri fotoğraflarla ilan etti
Giriş: 04.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:17
- 1
Geçtiğimiz yıl DJ Tayfun Karaduman ile birlikteliğini sonlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu, gönlünü meslektaşı Sinan Sicimoğlu'na kaptırdı.
- 2
Sinan Sicimoğlu ile bir düğüne katılan Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz verdi.
- 3
Çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Aslı Bekiroğlu ve Sinan Sicimoğlu, böylelikle birlikteliklerini ilan etmiş oldu.
-