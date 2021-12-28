Aslantaş Barajı'nda korkutan tablo

İHA

İhbar üzerine Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kadirli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma Aslantaş Barajı'na gelerek toplu balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

Barajdaki sudan ve ölen balıklardan numune alındı.

Alınan su örneği Hatay İl Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğüne, ölen balıklardan alınan numune ise Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Yapılacak araştırma sonucunda yaşanan toplu balık ölümlerinin sebebi ortaya çıkacak.