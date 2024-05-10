Aslan Ziyech'le yola devam ediyor!
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Hakim Ziyech'in satın alma zorunlu opsiyonunu devreye soktuğunu ve Chelsea'nin anlaşmayı onayladığını duyurdu
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Sezon başında kiralama bedeli olmadan, bedelsiz satın alma opsiyonuyla 1+1 yıllığını kiralanan Hakim Ziyech, önümüzdeki yıl G.Saray'ın tapulu oyuncusu olarak forma giyecek.
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Özellikle son haftalarda attığı gollerle lige damga vuran Faslı yıldızda Aslan mutlu sona ulaştı.
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Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sarı-Kırmızılılar'ın Ziyech operasyonunu tamamladığını yazdı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Hakim Ziyech için satın alma zorunluluğunu devreye soktu ve İngiliz ekibi Chelsea bu anlaşmayı onayladı.
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Bu sezon 3.5 milyon euro alan Ziyech, önümüzdeki dönemde 2.8 milyon euro kazanacak. 21 resmi karşılaşmada 1164 dakika şans bulan 32 yaşındaki yıldız, 8 gol atıp 4 asist üretti.