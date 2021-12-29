Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Aslan'ın en istikrarlısı Nelsson!

Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı performansı

Süper Lig'in ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı ismi Victor Nelsson oldu. Sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyen Danimarkalı futbolcu, bin 620 dakika sahada kaldı. Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 5 kez ağları havalandıran Mustafa Muhammed, takımın en skor ismi olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı takımda ilk yarının en hırçın ismi, 1 kırmızı ve 4 sarı kart gören Marcao

29.12.2021 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
Aslan'ın en istikrarlısı Nelsson!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Victor Nelsson oldu.

Ligin ilk yarısında oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Galatasaray, sezonun ilk devresini lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapattı.

Galatasaray ligin ilk yarısında 24 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 29 futbolcu görev aldı.

EN ÇOK OYNAYAN NELSSON

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Victor Nelsson, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti.

Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyerek bin 620 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Nelsson'dan sonra en çok forma giyen isimler, 16 maçta bin 434 dakika ile kaleci Fernando Muslera, 17 karşılaşmada bin 428 dakika ile Berkan Kutlu, 19 müsabakada bin 404 dakika ile Kerem Aktürkoğlu oldu.

EN GOLCÜSÜ MUSTAFA

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed kaydetti.

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 9 futbolcu 24 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mustafa Muhammed 5 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Kerem Aktürkoğlu 4 golle ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan üçer, Mbaye Diagne, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli ikişer, Christian Luyindama da bir kez topu filelerle buluşturdu.

EN HIRÇINI MARCAO

Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 21 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 45 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kutlu da sezonun ilk yarısında 1 kırmızı ve 3 sarı kart gördü.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç Süre Gol Sarı Kırmızı
Victor Nelsson 18 1620 0 3 0
Fernando Muslera 16 1434 0 3 0
Berkan Kutlu 17 1428 0 3 1
Kerem Aktürkoğlu 19 1404 4 4 0
Patrick van Aanholt 18 1368 0 1 0
Alexandru Cicaldau 16 1299 3 4 0
DeAndre Yedlin 14 1206 0 3 0
Marcao 10 874 0 4 1
Sofiane Feghouli 15 847 2 1 0
Taylan Antalyalı 15 846 0 4 0
Halil İbrahim Dervişoğlu 15 771 2 1 0
Olimpiu Morutan 15 758 3 0 0
Mustafa Muhammed 17 720 5 1 0
Mbaye Diagne 14 666 2 1 0
Christian Luyindama 7 586 1 3 0
Ryan Babel 13 453 0 1 0
Emre Kılınç 12 397 2 1 0
Ömer Bayram 12 371 0 2 0
Alpaslan Öztürk 6 342 0 1 0
Oğulcan Çağlayan 6 278 0 2 0
İsmail Çipe 4 276 0 0 0
Sacha Boey 3 270 0 0 0
Barış Alper Yılmaz 9 228 0 0 0
Aytaç Kara 4 153 0 1 0
Gustavo Assunçao 2 134 0 1 0
Emre Akbaba 1 23 0 0 0
Atalay Babacan 2 11 0 0 0
Radamel Falcao 1 10 0 0 0
Arda Turan 1 7 0 0 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...
Olimpiyat gururumuz! Sevgilisi hayran bıraktı...
Şifreli konuşmalar ortaya çıktı! 'Damat adayı arıyoruz'
Şifreli konuşmalar ortaya çıktı! 'Damat adayı arıyoruz'
Lüks villasına sonunda kavuştu!
Lüks villasına sonunda kavuştu!
Minik Asiye Ateş'ten haber var
Minik Asiye Ateş'ten haber var
Yetimhaneye bırakılmıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Yetimhaneye bırakılmıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Fotoğraflar arasında dağlar var! İşte sırrı
Fotoğraflar arasında dağlar var! İşte sırrı
Hong Kong’da medya kuruluşuna polis baskını
Hong Kong’da medya kuruluşuna polis baskını
Tilkiyi sürücüler besledi
Tilkiyi sürücüler besledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.