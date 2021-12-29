Aslan'ın en istikrarlısı Nelsson!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Victor Nelsson oldu.
Ligin ilk yarısında oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Galatasaray, sezonun ilk devresini lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapattı.
Galatasaray ligin ilk yarısında 24 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 29 futbolcu görev aldı.
EN ÇOK OYNAYAN NELSSON
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Victor Nelsson, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti.
Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyerek bin 620 dakika sahada kaldı.
Sarı-kırmızılı ekipte Nelsson'dan sonra en çok forma giyen isimler, 16 maçta bin 434 dakika ile kaleci Fernando Muslera, 17 karşılaşmada bin 428 dakika ile Berkan Kutlu, 19 müsabakada bin 404 dakika ile Kerem Aktürkoğlu oldu.
EN GOLCÜSÜ MUSTAFA
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed kaydetti.
Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 9 futbolcu 24 kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekipte Mustafa Muhammed 5 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Kerem Aktürkoğlu 4 golle ikinci sırada yer aldı.
Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan üçer, Mbaye Diagne, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli ikişer, Christian Luyindama da bir kez topu filelerle buluşturdu.
EN HIRÇINI MARCAO
Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu.
Sarı-kırmızılı takımda 21 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 45 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti.
Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kutlu da sezonun ilk yarısında 1 kırmızı ve 3 sarı kart gördü.
FUTBOLCULARIN PERFORMANSI
Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:
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