Aslan'ın en istikrarlısı Nelsson!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Victor Nelsson oldu.

Ligin ilk yarısında oynadığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Galatasaray, sezonun ilk devresini lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapattı.

Galatasaray ligin ilk yarısında 24 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 29 futbolcu görev aldı.

EN ÇOK OYNAYAN NELSSON

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Victor Nelsson, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti.

Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 19 karşılaşmanın 18'inde forma giyerek bin 620 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Nelsson'dan sonra en çok forma giyen isimler, 16 maçta bin 434 dakika ile kaleci Fernando Muslera, 17 karşılaşmada bin 428 dakika ile Berkan Kutlu, 19 müsabakada bin 404 dakika ile Kerem Aktürkoğlu oldu.

EN GOLCÜSÜ MUSTAFA

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed kaydetti.

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 9 futbolcu 24 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mustafa Muhammed 5 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Kerem Aktürkoğlu 4 golle ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan üçer, Mbaye Diagne, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli ikişer, Christian Luyindama da bir kez topu filelerle buluşturdu.

EN HIRÇINI MARCAO

Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 21 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 45 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kutlu da sezonun ilk yarısında 1 kırmızı ve 3 sarı kart gördü.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç Süre Gol Sarı Kırmızı Victor Nelsson 18 1620 0 3 0 Fernando Muslera 16 1434 0 3 0 Berkan Kutlu 17 1428 0 3 1 Kerem Aktürkoğlu 19 1404 4 4 0 Patrick van Aanholt 18 1368 0 1 0 Alexandru Cicaldau 16 1299 3 4 0 DeAndre Yedlin 14 1206 0 3 0 Marcao 10 874 0 4 1 Sofiane Feghouli 15 847 2 1 0 Taylan Antalyalı 15 846 0 4 0 Halil İbrahim Dervişoğlu 15 771 2 1 0 Olimpiu Morutan 15 758 3 0 0 Mustafa Muhammed 17 720 5 1 0 Mbaye Diagne 14 666 2 1 0 Christian Luyindama 7 586 1 3 0 Ryan Babel 13 453 0 1 0 Emre Kılınç 12 397 2 1 0 Ömer Bayram 12 371 0 2 0 Alpaslan Öztürk 6 342 0 1 0 Oğulcan Çağlayan 6 278 0 2 0 İsmail Çipe 4 276 0 0 0 Sacha Boey 3 270 0 0 0 Barış Alper Yılmaz 9 228 0 0 0 Aytaç Kara 4 153 0 1 0 Gustavo Assunçao 2 134 0 1 0 Emre Akbaba 1 23 0 0 0 Atalay Babacan 2 11 0 0 0 Radamel Falcao 1 10 0 0 0 Arda Turan 1 7 0 0 0