Çorum'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bayat ilçesinin Aşağı Emirhalil köyü kırsalında, 9 Haziran'da aslan görüldüğü iddiası üzerine başlatılan çalışmalar sonlandırıldı.
AA'nın haberine göre aslanın görüldüğü iddia edilen bölgeyi de kapsayan yaklaşık 8 hektarlık alanda araştırma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bölgede aslana ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide, avcılar tarafından yapılan çalışmada da aslana ait herhangi bir ize rastlanmazken, domuz, çakal ve tilki izleri tespit edildi.
Aslanın tespit edilmesi için bölgeye yerleştirilen 10 fotokapan da 3 hafta boyunca kayıt yaptı. Çeşitli aralıklarla kayıtları incelenen fotokapanlara sadece çakal, tilki ve yaban domuzlarının görüntüsünün yansıdığı görüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, bölgede aslana ait bir ize rastlanmadığını, böyle bir ihtimalin de söz konusu olmadığını dile getirerek, vatandaşların iddialarının araştırılması için gerçekleştirilen çalışmaların da sonuçlandırıldığını kaydetti.
Köy Muhtarı Hasan Durak ise bölgede yürütülen çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.
NELER OLMUŞTU?
Aşağı Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan ve bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanını parçalanmış halde bulan bir kişi, arazide gördüğü hayvanı aslana benzetip cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çekmişti.
Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yapmış, drone yardımıyla gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapılmış, hayvanın tespit edilmesi için bölgeye fotokapanlar yerleştirilmişti.
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