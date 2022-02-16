ASLAN DOLUNAYI ETKİLERİ NELER OLACAK?

Aslan burcundaki ay gururlu, duygusal ve yaratıcıdır. Aşık olduğu kadar kolay incinir. Dolunayın Aslan burcunda mükemmelleştiği 16 Şubat günü, Mars Oğlak burcunda Venüs ile buluşur ve uzun bir yolculuğa başlarlar. Mars, tutkumuzun yanı sıra hayatta ilerleme yeteneğimizi de yönetirken, Venüs güzelliği, çekiciliği ve romantizmi yönetir.

Bu dönemde odaklanacağımız konular inisiyatif almak, liderlik yapmak, canlılığımızı korumak ve kendimizi ortaya koyma şeklimiz olacak. Ayrıca an haritasının yükselen burcu da Başak. Bu da önümüzdeki iki haftalık sürece iş ve çalışma konularını da ekliyor olacak. Yine sağlık, hijyen konuları da ön planda diyebiliriz.