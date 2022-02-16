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Aslan dolunayı burçlara etkisi nedir? 2022 Aslan dolunayı nedir, ne zaman bitiyor ve ne kadar sürecek?

Aslan dolunayının burçlara etkisi nedir? Aslan dolunayı kadar sürecek?

Aslan dolunayına dair detaylar araştırılıyor. 16 Şubat saat 19.56’da Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Aslan dolunayının burçlara etkisi merak ediliyor. Peki, Aslan dolunayının burçlara etkisi nedir? Aslan dolunayı kadar sürecek? İşte Aslan dolunayı hakkında merak edilenler...

16.02.2022 - 13:39 | Güncelleme: ASTROLOJİ

  • Burçları etkileyen dolunay, Merkür retrosu gibi gezegen hareketleri astroloji severlerin gündeminde. Bugün başlayacak Aslan Dolunayının ne kadar süreceği ve hangi burçları etkileyeceği araştırılıyor. Peki, Aslan dolunayı etkileri neler, ne zaman bitecek? İşte Aslan dolunayının burçlar üzerindeki etkisi hakkında...

  • ASLAN DOLUNAYI ETKİLERİ NELER OLACAK?

     

    Aslan burcundaki ay gururlu, duygusal ve yaratıcıdır. Aşık olduğu kadar kolay incinir. Dolunayın Aslan burcunda mükemmelleştiği 16 Şubat günü, Mars Oğlak burcunda Venüs ile buluşur ve uzun bir yolculuğa başlarlar. Mars, tutkumuzun yanı sıra hayatta ilerleme yeteneğimizi de yönetirken, Venüs güzelliği, çekiciliği ve romantizmi yönetir.

     

    Bu dönemde odaklanacağımız konular inisiyatif almak, liderlik yapmak, canlılığımızı korumak ve kendimizi ortaya koyma şeklimiz olacak. Ayrıca an haritasının yükselen burcu da Başak. Bu da önümüzdeki iki haftalık sürece iş ve çalışma konularını da ekliyor olacak. Yine sağlık, hijyen konuları da ön planda diyebiliriz.

  • ASLAN BURCU DOLUNAYI NE KADAR SÜRECEK?

    Sevgi, yaratıcılık ve kendini ifade etme dönemi olan Aslan burcundaki dolunayın etkisi başladı. Aslan burcunun 27’nci derecesinde meydana gelen ve 16 Şubat’ta başlayan dolunayın etkileri 10-12 gün sürecek.

    HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK? 

    Kimlerin etkileneceğine gelince, tüm burçlar bu dolunayın güçlü enerjisini deneyimleyebilecek. Boğa, Akrep ve Kova'dan bu dolunayın güzelliğine erişmek için daha büyük adımlar atmaları istenebilir.

  • DOLUNAYLAR NE ANLAMA GELİYOR? 

    Ay ve güneş gökyüzünde zıt noktalarda olduğunda dolunay meydana gelir. Bu aynı zamanda ayın en parlak olduğu zamandır. Bu bir doruk noktası ve aydınlanma zamanıdır. Ayrıca, dolunay bir mola verme, düşünme ve yaşam yolculuğumuzun nasıl ilerlediğini gözlemleme şansı verir.

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