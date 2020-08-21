AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kafanızdaki planlar pek de istediğiniz gibi işlemese de daha hırslı çalışacağınız bir haftaya girdiniz sevgili Akrep burçları… Özellikle yönetici pozisyonundaysanız pandemi sürecinde iş ile ilgili yaşadığınız stres ve sıkıntılar enerjinizi düşürmüştü. Bu süreci en iyi şekilde atlatmak için planlarınızı biraz daha ertelemenizde fayda var. 19 Ağustos’taki Yeniay’da maddi konularda bir planlamaya gidebilirsiniz. Ayrıca evinizden bir süreliğine ayrılabilir ya da taşınma işlerine girebilirsiniz.