Aslan burcundaki Yeniay'ın 12 burca etkisi

Merhaba sevgili Habertürk okurları… Ağustos ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Dolunay’ın etkilerinden çıkıp Yeniay etkisini hissetmeye başlıyoruz. 19 Ağustos’ta Aslan burcunda meydana gelen Yeniay, beklenmedik durumlar, şanslı etkiler, keyifli karşılaşmalar doğuruyor. Peki 12 burcu bu hafta başka neler bekliyor? 17-23 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haftaya oldukça şanslı etkilerle girdiniz sevgili Koç burçları… Bu hafta 19 Ağustos’ta meydana gelen Yeniay’da kadersel durumlar söz konusu olacak. Örneğin uzun zamandır aklınızda olan birisinden haber almanız olası. Ya da tam düşündüğünüz konuyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. İyi niyetle hareket edeceğiniz her konuda şans sizlerden yana olacak. Aşk hayatında yakınlaşma ve huzur hakim olurken hafta sonundan itibaren kariyerinize odaklanacaksınız.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendinize güvendiğiniz, daha cesur olduğunuz bir haftadasınız sevgili Boğa burçları... Bu hafta 19 Ağustos’ta meydana gelen Yeniay, duygularınızı daha iyi ifade edebilme konusunda güç veriyor sizlere. Ayrıca patronlara karşı kendinizi daha anlatabiliyorsunuz. Fakat sert konuşmamaya özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerde ise bazı pürüzler meydana gelebilir. Çok tanımadığınız kişilere sırlarınızı anlatmamanızda fayda var.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Ek kazançların, para kazanmanın gündeminizde olduğu bir haftadasınız sevgili İkizler burçları… Ancak günlük rutinlerle beraber yürütmeye çalıştığınız ek işler sizleri biraz zorlayabilir. Stres sizleri zorlasa da kazançlarınızla ileride rahat edeceksiniz. 19 Ağustos’ta Aslan burcunda meydana gelen Yeniay’da geçmişe olan bağınız güçleniyor. Eskilerden dostlarınız, arkadaşlarınız belki de yarım kalan aşkınızla bir iletişime geçebilirsiniz. Tesadüfi karşılaşmalara oldukça şaşırabilirsiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz haftalarda yaptığınız harcamalar sizleri biraz zorlasa da yeni haftada beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili Yengeç burçları… Bunun nedeni ise 19 Ağustos’ta meydana gelen Yeniay… Kadersel etkilerin, şansların ve fırsatların daha çok önünüze düştüğü Yeniay’da finansal rahatlamalar yaşamanız olası… Maaşlarda artışlar, ek kazançlarla keyfiniz yerine geliyor Para konusundaki stresin azalmasıyla da kendinizi daha dışa dönük ve sosyal hissedeceksiniz…
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