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Asla kilo verememenizin nedeni işte bunlar! Fit ve sağlıklı vücudun düşmanı 11 besini hayatınızdan mutlaka çıkarın

Asla kilo verememenizin nedeni işte bunlar: Fit ve sağlıklı vücudun düşmanı 11 besini hayatınızdan çıkarın

Birçoğumuz ne yaparsak yapalım istediğimiz kiloya bir türlü ulaşamıyoruz. Diyet listeleri, yağ yaktıran içecekler derken liste uzayıp gidiyor ancak hala istediğiniz forma kavuşamıyorsanız fit ve sağlıklı vücudun düşmanı 11 besini hayatınızdan çıkarın!

Giriş: 04.06.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Zayıflamak istiyorsanız şunu aklınızdan çıkarmamalısınız: Kilo vermek herkese uyan tek bir süreç değildir ve sizin için işe yarayan başka biri için işe yaramayabilir. Hepimiz nasıl kilo verebileceğimizde rol oynayan benzersiz genetik yapıya sahibiz. Bu durum bireysel yaşam tarzlarımız da kilo vermeyi etkiler. Ne kadar yediğiniz, seçtiğiniz yiyecek türleri, egzersiz sıklığı ve türü, stres seviyeleri ve uyku düzeni, kilo verme yeteneğinizde rol oynayabilecek yaşam tarzı faktörlerinden sadece birkaçıdır. Yemek seçimleri söz konusu olduğunda, tüm kaloriler eşit şekilde oluşturulmaz. İşte bu yüzden ne pahasına olursa olsun kaçınmanız gereken en kötü kilo vermeyi engelleyen 11 gıdayı sıraladık!

  • Kilo vermek için en yaygın yöntemlerden biri kalori saymaktır. Kalori alımına karşı kalori çıkışı denklemi kilo kaybını teşvik edebilirken, tükettiğiniz kalori türlerinin de ilerlemenizi etkileyebileceğini bilmek sizi şaşırtabilir. Protein, karbonhidrat ve yağ, kalori içeren besinlerdir ve her biri vücudunuzda farklı şekilde işlenir ve kullanılır. Örneğin, protein ve yağın her ikisi de yüksek tokluk değerlerine sahiptir ve yemekten sonra kendinizi daha tok hissetmenize neden olurken, karbonhidratlar en düşük tokluk değerine sahiptir. Bu, karbonhidratları doğası gereği kötü yapmaz; ancak bu, tüm kalorilerin eşit şekilde yaratılmadığı fikrini desteklemektedir.

  • Amacınız kilo vermekse, yediğiniz yiyeceklere dikkat etmelisiniz. Besinlerin kalorilerini ve gramlarını takip etmek de yardımcı olabilir, ancak belirli yiyecekleri diyetinizden çıkarmak, hedeflerinize doğru ilerlemek için yeterli olabilir. Tüm kilo verme planları, besin alımını en üst düzeye çıkarmak ve eksiklikleri önlemek için çeşitli yiyecek seçenekleri içermelidir. Yağsız protein, lif açısından zengin tahıllar, meyveler, sebzeler, sağlıklı yağlar ve süt ve süt ürünleri alternatiflerine odaklanmak, başlamak için harika bir yerdir. İlerlemenizi ilerletmek için, kilo kaybınızı yavaşlatabilecek aşağıdaki yiyeceklerden kaçının.

  • Beyaz ekmek

    Beyaz ekmeğin kalorisi çok yüksek olmasa da, düşük lif içeriği nedeniyle yemekten hemen sonra acıkmanıza neden olabilir. Lif, tokluğu arttırdığı bilinmektedir ve araştırmalar, diyet lifi alımının daha düşük vücut ağırlığı ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

    Diyetinizdeki lifi artırmak için beyaz ekmeğinizi tam tahıllı veya tam buğdaylı seçeneklerle değiştirin. Ek olarak, yerel mağazanızdaki ekmek seçeneklerine bakarken lif içeriğini karşılaştırın ve daha yüksek numaralı olanları seçin. Düşük lifli beyaz ekmeğinizi, bu önemli besinden birkaç gram içeren bir seçenekle değiştirmek tokluk hissini artırabilir ve gün boyunca toplam kalori alımını azaltabilir.

  • Patates cipsi

    Birçok kişi tarafından sevilen tuzlu, çıtır çıtır bir atıştırmalık olan patates cipsi, kilo verme çabalarınızı durduruyor olabilir. Aslında, bir araştırma patates cipsinin, patates, kırmızı et ve şekerle tatlandırılmış içecekler dahil olmak üzere diğer yaygın yiyeceklerden porsiyon başına daha fazla kilo alımına katkıda bulunduğunu buldu. 

     

  • Patates cipsi, diğer bir zayıf lif kaynağıdır ve yağ oranı yüksektir, bu da daha yüksek kalori içeriğine katkıda bulunur. Ek olarak, araştırmalar tuzun bazı bağımlılık yapıcı özelliklere sahip olabileceğini ve yüksek sodyum içeriğine sahip gıdaların tüketilmesinin daha fazla tuzlu gıda isteğine yol açabileceğini öne sürüyor. Yağ ve kalorisi de yüksek olan patates cipsi gibi tuzlu yiyecekleri aşırı yemek kilo verme hedeflerinizi engelleyebilir.

  • Atıştırmalık kurutulmuş meyve

    Hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun ve çekici olsa da meyveli atıştırmalıklar şekerle doludur ve besin değeri yoktur. Bazı rafine şekerler çok yönlü bir diyetin parçası olabilirken, araştırmalar yüksek oranda ilave şeker içeren diyetlerin obezite prevalansını artırabileceğini öne sürüyor. Obezite tek bir bileşene atfedilemezken, yiyecek ve içeceklerde eklenen şekerin yaygınlığı rol oynuyor gibi görünmektedir.

    Tek bir meyve aperatif poşeti genellikle 100 kalorinin altında olsa da, atıştırmayı bir parça bütün meyve ile değiştirmek en iyisi olabilir. Bu, daha fazla kalori tüketilmesine neden olsa da, meyve, kilo verme çabalarınıza fayda sağlayabilecek daha fazla lif ve besine katkıda bulunacaktır.

  • Dondurma

    Bir başka popüler şekerle tatlandırılmış ürün olan dondurma da yüksek yağ içeriğini küçük bir pakette toplar. Aslında, sadece yarım fincan dondurma 150'ye yakın kalori sağlayabilir. Ve dürüst olalım: Kim sadece yarım bardak içiyor?

    Krema ve şeker gibi ana malzemelerle, dondurmayı özel günler için saklamanız ve normal ikramınız olarak daha az şekerli tatlılar seçmeniz daha iyi olur. Ev yapımı muzlu "dondurmayı" kolay, lezzetli ve özelleştirilebilir bir seçenek olarak deneyin. Dondurulmuş muzları ve seçtiğiniz sütün bir kısmını bir mutfak robotunda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Sizi hedeflerinize giden yolda tutacak hoş bir tatlı hissi için birkaç bitter çikolata parçası veya bir çiseleyen fındık ezmesi ekleyin.

  • Fast food

    Milkshake'ler, patates kızartmaları ve diğer çeşitli kızarmış yiyecekler, arabaya servis yapan restoranların menülerini doldurur ve "paranın karşılığını daha fazla alma" cazibesi, popüler ve değerli yemeklerle cezbedicidir. Çizburger, orta boy patates kızartması ve soda içeren tek bir öğün, ortalama bir kişinin bir oturuşta ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla olan 1000 kaloriye yakın olabilir.

  • Fast food rahatlığının yenilmesi zor olsa da, "yemek" seçeneğini atlamak, kilo verme hedefiniz için fast food siparişi vermenin iyi bir yoludur. Sadece burgere sadık kalın ve geleneksel patates kızartması ve sodayı tercih etmek yerine evde meyve veya sebzenin bir tarafını ekleyin.

  • Kurabiye

    İster çikolata parçaları veya fındıkla doldurulmuş olsun, ister krema veya çikolata ile tepesinde olsun, kurabiyeler tipik olarak yağ, şeker ve kalori ile yüklenir. Ek olarak, çoğu, bir seferde tek bir kurabiyeden daha fazlasının tadını çıkarır, bu da kalorisi yoğun tatlıların daha da fazla alınmasına yol açar.

    İyi haber şu ki, ev yapımı kurabiye tarifinizi hedeflerinize daha uygun olacak şekilde güncellemenin bazı kolay yolları var. Beyaz ununuzu tam buğday seçeneğiyle değiştirmeyi deneyin, şekeri 1:1 oranında şekersiz elma püresi ile değiştirin ve tereyağının yarısını eşit miktarda tam yağlı sade Yunan yoğurduyla değiştirin.

  • Katı yağlar

    Oda sıcaklığında katı olan yağlar, boş kalori kaynağı olarak kabul edilir. Bu yağlar genellikle katı olarak kabul edilir çünkü daha yüksek doymuş yağ içeriğine sahiptirler. Tereyağı ve kırmızı et iki yaygın katı yağ kaynağıdır ve unlu mamuller ve tereyağı, domuz yağı ve donyağı ile yapılan yemekler de bu bileşenlerden gelen "boş kalorileri" içerecektir.

    Tükettiğiniz katı yağ miktarını azaltmak için, yağsız kırmızı et parçaları kullanın ve mümkün olduğunda görünür yağları kesin. Mümkün olduğunda zeytinyağı gibi daha sağlıklı yağlar için tereyağı, domuz yağı ve donyağı değiştirin ve katı yağınızı, unlu mamullerinizde eşit miktarda ezilmiş avokado ile değiştirin.

  • Şekerli tahıl

    Mısır gevreği reyonunda bulunan bu kadar çok seçenekle, hedefleriniz için en iyi seçimi ayırt etmek zor olabilir. Pek çok tahıl, ilave şekerle doldurulur - bazıları tek bir porsiyonda 10 gramdan fazla sağlar. Lezzetli, evet ama bu yüksek şekerli tahıllar muhtemelen kilo vermeni yavaşlatıyor.

    "Boş kalori" terimi, birkaç başka besin sağlayan gıdadaki katı yağ ve/veya şekerden gelen kalorileri tanımlamak için kullanılır. Tahıl seçiminizi iyileştirmek için, porsiyon başına beş gramdan daha az şeker içeren seçenekleri arayın veya daha yüksek lifli, çok yönlü bir yemek için tahılınızı tamamen meyve ve fındık içeren bir kase yulaf ezmesi ile değiştirin.

  • Kahvaltı börekleri ve poğaçaları

    Tarçınlı rulolar, kruvasanlar, muffinler, danimarkalar ve donutlar gibi pek çok yaygın ikramı içeren bir kategori olan bu ürünlerin kalori içeriği sizi tamamen şok edebilir. Tek bir bakkal çöreği 500'den fazla kaloriyi paketlemekle kalmaz, aynı zamanda bu kalorilerin çoğu yağ ve şeker gibi zayıf kaynaklardan gelir. Yüksek kalori miktarı ve düşük tokluk değeri ile hamur işleri muhtemelen kilo vermenizi yavaşlatacaktır.

    Daha sağlıklı bir alternatif için kepekli muffin ve tam buğdaylı muz ekmeği gibi kendi hamur işlerinizi yapmayı deneyin. Bunlar, bir yemek veya atıştırmalık için aynı rahatlığı sağlayabilir ve mağazadan satın alınan çeşitlerden daha fazla lif ve besin toplayabilir.

  • Sosisli Sandviçler

    Sosisli sandviçler de dahil olmak üzere işlenmiş etler, yüksek sodyum, yağ ve kalori içermeleriyle ünlüdür. Beyaz ekmek ve genellikle sosisli sandviçle birlikte tüketilen çeşnilere ek olarak, bu bileşenlerin her biri kilo vermenizi yavaşlatıyor olabilir.

    Kilo verme hedefleriniz dahilinde daha iyi çalışan bir alternatif arıyorsanız, tavuk sosisini deneyin. Tıpkı sosisli sandviçler gibi, bunlar genellikle tamamen pişirilir, bu nedenle yapmanız gereken tek şey ısıtıp yemektir. Ek olarak, yağ ve kalorileri daha düşüktür ve genellikle proteinleri daha yüksektir.

  • Şeker

    Şeker, kilo kaybınızı yavaşlatabilecek başka bir konsantre ilave şeker kaynağıdır. Kuruyemiş içeren şekerlemeler de yüksek şeker içeriğine sahipken, en azından sağlıklı yağlar ve proteinler şeklinde bir miktar besin değeri sağlarlar. Bizi yanlış anlamayın, bel çevreniz için bir avuç kuruyemiş kesinlikle daha iyi bir seçenektir, ancak şeker kategorisindeki en kötü suçlular, minimum düzeyde yağ, protein ve lif sağlayan meyve aromalı seçeneklerdir.

  • Tatlı ihtiyacınızı gidermek istiyorsanız, daha düşük şeker alternatifleri olarak taze meyve, yüksek oranda kakao içeren bitter çikolata veya kakao serpilmiş fındıklara ulaşın.

  • Kaynak: National Library of Medicine, nutritiontwins.com

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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