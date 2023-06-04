Atıştırmalık kurutulmuş meyve
Hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun ve çekici olsa da meyveli atıştırmalıklar şekerle doludur ve besin değeri yoktur. Bazı rafine şekerler çok yönlü bir diyetin parçası olabilirken, araştırmalar yüksek oranda ilave şeker içeren diyetlerin obezite prevalansını artırabileceğini öne sürüyor. Obezite tek bir bileşene atfedilemezken, yiyecek ve içeceklerde eklenen şekerin yaygınlığı rol oynuyor gibi görünmektedir.
Tek bir meyve aperatif poşeti genellikle 100 kalorinin altında olsa da, atıştırmayı bir parça bütün meyve ile değiştirmek en iyisi olabilir. Bu, daha fazla kalori tüketilmesine neden olsa da, meyve, kilo verme çabalarınıza fayda sağlayabilecek daha fazla lif ve besine katkıda bulunacaktır.