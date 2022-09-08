'Aşksız Bir Aşık' yayında

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Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle birçok sanatçıya vokalistlik yapan ve kendi sahne hayatını sürdüren Sevgi Onur, “Aşksız Bir Aşık” adlı hareketli şarkısıyla müzik listelerine giriş yaptı.

İstanbul’da teknede çekilen klipte, aşkının peşinden giden bir kadının sevgilisine kavuşmasını anlatılıyor.

Sevgi Onur’un yeni şarkısı "Aşksız Bir Aşık", tüm müzik platformlarında yerini aldı.