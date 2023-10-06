Aşkın yalnızca filmlerde olmadığını kanıtlayan çiftler mutlu hikâyelerini paylaşıyor
Aşkın varlığı ve derinliği yıllardan beri süregelen bir tartışmadır. Ancak tüm şüphelere rağmen bazı çiftler tüm sorulara kesin bir yanıt veriyor: aşk kesinlikle var! Üstelik sadece bunu yaşayanlar değil, buna şahit olanlar da bir o kadar şanslı.
- 1
"6 Haziran'da, en iyi arkadaşım ve ben, fazladan bir yıl beklemek zorunda kaldıktan sonra nihayet nikah törenimizi yaptık!"
- 2
"Hiç tatile çıkmamıştım. Bu ay kocam ve ben çocuklarımızı okyanusa yaptığımız ilk tatile götürdük. Şimdiye kadarki en iyi 5 gündü!"
- 3
"3 yıl önce ondan kız arkadaşım olmasını istemiştim. Bugün ondan karım olmasını istedim. İkisine de evet cevabı aldım!"
-
- 4
"Büyükannem ve büyükbabam 2018 ve 1970'ler. Hâlâ aynı şekilde tatlılar!"
- 5
"Eşim ve ben balomuzda (2003) ve düğünümüzde (2020)."
- 6
"Kız arkadaşım (şu anda eşim) ve ilk fotoğrafta 6, diğerinde 26 yaşındayız. İlave olarak: 9 haftalık kızımız."
-
- 7
"80'lerde kız arkadaşım ve ben ve şimdiki zamanda biz."
- 8
"Sekizinci sınıftan bu yana 20 yıldır beraberiz."
- 9
"Gelecek ay ailemin 36. yıldönümü olacak. Evliliğin nasıl olması gerektiğine dair inanılmaz bir örnek oldular; evlilik, sevgi, saygı ve iletişim üzerine inşa edilmeli. Şimdi ağabeyim ve eşi de onların izinden gidiyor."
-
- 10
"Güzel eşimi gelinlikle gördüğüm an. Nefesimi kesti."
- 11
"8 yıl önce kız arkadaşım (şu anda eşim). İlk fotoğraf ilişkimizin başladığı ilk gün, ikinci fotoğraf evliliğimizin ilk günü."
Kaynak: Reddit