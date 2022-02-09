Çekimler mayısta başlayacak

Yapımcılığını Sowa Yapım’ın, dağıtımcılığını da CGV Mars’ın üstlendiği Aşkın Saati '19:03'ün ilk tanıtım filmi yayınlandı.

Bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatılacağı film, hikâyesi ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Ön hazırlık çalışmasına başlanan 'Aşkın Saati 19:03'ün çekimleri mayısta başlayacak.