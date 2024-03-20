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        Haberler Magazin Aşkın Nur Yengi, ağabeyini kaybetti

        Aşkın Nur Yengi, ağabeyini kaybetti

        Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi, trafik kazası geçirmişti. Acı haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 08:44 Güncelleme: 20.03.2024 - 08:49
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        Ağabeyini kaybetti
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        Aşkın Nur Yengi'nin yas günleri...

        Yılbaşı gecesi geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Ahmet Yengi, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

        Hastanede uzun bir tedavi süreci geçiren Ahmet Yengi, kurtarılamayarak hayata veda etti. Aşkın Nur Yengi; "Vefat etti. Psikolojik olarak kolay değildi. Huzurla uyusun" açıklaması yaptı.

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        #Aşkın Nur Yengi
        #Ahmet Yengi

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