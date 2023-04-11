Gelirini depremzedelere bağışladı

Yazar, davranış bilimleri ve iletişim uzmanı, psikolog Aşkım Kapışmak, ‘İlişkiler Komedisi’ isimli stand-up gösterisiyle Maximum Uniq’te sevenleriyle buluştu. Kapışmak, ‘İlişkiler Komedisi’nde kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlattı.

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