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Aşkım Kapışmak ‘İlişkiler Komedisi’nin gelirini depremzedelere bağışladı

Aşkım Kapışmak, ‘İlişkiler Komedisi’ adlı gösterisinden elde edilen gelirin tümünü deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş, 0-3 yaş arasındaki çocukların bakımı için bağışladı

Giriş: 11.04.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Aşkım Kapışmak ‘İlişkiler Komedisi’nin gelirini depremzedelere bağışladı - Magazin haberleri
Gelirini depremzedelere bağışladı
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Yazar, davranış bilimleri ve iletişim uzmanı, psikolog Aşkım Kapışmak, ‘İlişkiler Komedisi’ isimli stand-up gösterisiyle Maximum Uniq’te sevenleriyle buluştu. Kapışmak, ‘İlişkiler Komedisi’nde kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlattı.

Bilimsel bilgilerini stand-up gösterisiyle izleyiciye ulaştıran Aşkım Kapışmak, ilişkilerde sık yaşanan problemler, toksik ilişkiler, aşk ve mutluluk konuları üzerine farkındalıklar oluşturdu.

Kapışmak, ayrıca gösteride elde edilen gelirin tümünü deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş, İstanbul darülacezede yaşamını sürdüren 0-3 yaş arasındaki çocuklara bağışladı.

Aşkım Kapışmak, yazın açıkhava sahnelerinde 2023’ün son çeyreğinde ise Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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