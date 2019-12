İletişim uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın 'Elma Dersem Çık' filminin galası yapıldı. Yönetmenliğini İzzet Başlak'ın üstlendiği filmin galasına Deniz Akkaya, Emel Yıldırım, Betül Demir, Gülden, Yasemin Sakallıoğlu, Ayla Çelik, Cihan Nacar, Çağan Atakan Arslan ve Murat Evgin'in katıldı. Kapışmak, yaptığı seminerlerle dünyanın her yerini gezdiğini aktararak, "Zengin, fakir, din ve dil ayırt etmeden tüm insanların tek ihtiyacının sevgi olduğunu gördüm. Ama yalnızlık, kayıtsızlık ve içe dönüş aldı başını gidiyor" dedi.

Aşkım Kapışmak, 'Elma Dersem Çık' hakkında şunları söyledi; "Kendi hayatıma baktım. Endişe ve korkularımdan uzaklaştıkça, umutlarımı avuçlarıma bıraktı hayat... İçimdeki çocuğun sevdiği oyundu, ‘Elma Dersem Çık'. Dünyayı gezdik yıllarca, binlerce insana ulaştık. Türkiye'ye gelince CGV Mars Dağıtım ile buluştuk. İşi onlar da çok sevdi ve birlikte Türkiye'ye izletmeye karar verdik. İçimdeki çocuk anlatıyordu, ilişkileri, mutluluğu, başarıyı, insanı, aşkı, evliliği ve neşeyi... Umut ettiğim her şeyi anlatmaya başladım. Sonra büyüdü ve beyazperdeye taşınmaya kadar geldi süreç. Kabul olan duam geldi aklıma, çocukken her yere gitmek isterdim. Aynı anda uçakla her yere gidemem ama aynı anda her yerde insanlarla olabilirim. Tüm illerde sizinle olacağım. İyi bakın o çocuğa çünkü tek derdi, mutluluk. Lütfen siz de izlerken hikâyemi aklınıza getirin. Belki birbirimizin hikayelerinden yeni bir yol buluruz kendimize. Herkesin birer ısırık alması için elmaları bırakıyorum. Sağlıkla, neşeyle ve içinizdeki çocukla tadını çıkarın lütfen."