"Askıda maske" ile salgınla mücadeleye destek sunuyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bedri ve Figen Yaman kardeşler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için "askıda maske" uygulaması başlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"ndan esinlenerek ihtiyaç sahipleri için maske dikmeye başlayan Yaman kardeşler, yıkanabilir özellikte günlük 200 maske üretiyor.Bedri Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin imkanları dahilinde sürece katkı sunması gerektiğini söyledi.30 yılı aşkındır terzilik yaptığını ifade eden Yaman, kız kardeşi ile ihtiyacı olanlara maske desteği sunduklarını kaydetti.İş yerlerinde yıkanabilir maske ürettiklerini dile getiren Yaman, "Ürettiğimiz maskeleri viskon pamuklu ve hafif likralı kumaşlardan yapıyoruz. Tamamını kendi bütçemiz ile yapıyoruz. Dikimi yaptıktan sonra ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz." dedi.- Günlük 200 kişi faydalanıyorBütçeleri elverdiğince bu kampanyayı sürdüreceklerini kaydeden Yaman, şöyle konuştu:"Askıda maske kampanyası ile buraya her gün 200 kişi geliyor. Öyle günler oluyor ki yetiştiremiyoruz. Kız kardeşim ile her sabah gelip maskelerimizi dikip paketledikten sonra askıya asıyoruz. İhtiyaç sahipleri de alıyor. Bize dua ediyorlar. Bize o dualar yeterli geliyor. Bu şekilde ülkeme destek vermeye çalışıyorum."- "Birbirimize destek olmamız gerekiyor"Maske almaya gelen müşterilerden Güllü Akan da böyle bir kampanya olduğunu duyunca maske almaya gediğini söyledi.Akan, "Maskeye ihtiyacım vardı. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için millet olarak birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu tür duyarlı insanlar olduğu müddetçe her türlü sıkıntıyı atlatacağımıza da inanıyorum." şeklinde konuştu.Burak Aydemir ise başlatılan kampanya sayesinde maske ihtiyacını karşılayabildiği için mutlu olduğunu ifade etti.
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