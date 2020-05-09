"Askıda ekmek" ile 15 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Orta Mahalle'de faaliyet gösteren ekmek fırını, ramazan ayında zor durumdaki vatandaşlara destek olmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar için askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyor.
İş yeri sahibi Serdar Buga, AA muhabirine, ilçede ilk defa kendilerinin başlattığı uygulamaya 15 yıldır hayırseverlerin destek verdiğini, bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi aileye ekmek yardımında bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Koronavirüs salgınının vatandaşlara ekonomik anlamda da zor günler yaşattığına işaret eden Buga, zor durumdaki insanlara destek olmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.
Ramazan ayı ve salgın gibi zamanlarda Türk milletinin her zaman dayanışma içinde olduğunu dile getiren Buga, şöyle devam etti:
"Hayırsever vatandaşlarımız ihtiyaç sahiplerine verilmek amacıyla ekmek parasını veriyor, ihtiyaç sahipleri de buradan alıyor. Hayırseverler olmazsa da biz kendimizden desteğimizi veriyoruz. Osmanlı döneminde başlatılan bu güzel gelenek günümüze kadar gelmiş. Bu gelenek, Türk milletinin dayanışma ve paylaşımına en güzel örnektir. Bu işi Rabb'imin rızası için yapıyoruz."
Buga, diğer işletmeler ile maddi durumu iyi olan vatandaşların bu tür kampanyalara destek vermelerini isteyerek, toplumun bütünlüğü ve huzuru için bunun önem taşıdığını kaydetti.
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