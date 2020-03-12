ASKi, Hijyen tedbirleri kapsamında, Ankara'da konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini açıkladı.

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