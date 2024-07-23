Askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?
Silahaltına alınacak vatandaşlar askerlik yerleri sorgulaması yapıyor. Askerlik görevini yerine getirecek gençler, askerlik yerleri açıklandığı takdirde e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor olacak. Peki 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- 1
Askerlik yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2024 MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- 2
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 22 Ağustos 2024
Er (2’nci Grup) 19 Eylül 2024
Er (3’üncü Grup) 17 Ekim 2024
- 3
-
- 4