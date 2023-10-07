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        Haberler Gündem Askerlik yerleri sorgulama: Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2023 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları e-devlet sorgulama ekranı

        Askerlik yerleri açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

        Milli Savunma Bakanlığı takvimi ile ağustos ayı sonuna kadar celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler kasım celbi için sorgulamalara başladı. e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ile öğrenilecek yerler sınıflandırma ve sevk tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte MSB 2023 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:49
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        • 1

          Askerlik yeri seçim ve sınıflandırma sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı duyurularına çevrildi. Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyenler için e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranını haberimizde paylaştık. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

        • 2

          ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

        • 3

          YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

          Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

          Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023

          Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023

          Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024

        • 4

          2023 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

          e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

          Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

          Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

          ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

          Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        • 6

          Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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