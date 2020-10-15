Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, kasım ayında askere gideceklerin askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi duyurdu. Peki Kasım ayı celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte askerlik yerleri sorgulama

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayında askere gidecek bedelli askerler ve askerler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında corona virüsü testini yaptıracaklar.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ DUYURUSU

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2020

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020