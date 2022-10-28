Askerlik yerleri ve sevk tarihleri bugün açıklanıyor! Kasım ayı celbinde askere gidecek gençler bugünden itibaren askerlik yeri ve sevk tarihlerini öğrenebilecekler. Peki, askerlik celp tarihleri ve yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Savunma Bakanlığı MSB 2022 Kasım celbi askerlik yerleri ve sevk tarihi sorgulama sayfası...