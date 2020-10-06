Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyenler için önemli açıklamalarda bulundu. Adaylar askerlik yerlerini e-Devlet kapısından öğrenebilecekler. Bu işlem için e-Devlet şifresi alınması gerekiyor.
2020 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte celp ve sevk tarihleri:
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER
Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.
Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.
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