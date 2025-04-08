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        Haberler Bilgi Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

        Askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Nisan ayında duyurulacak. Adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet MSB 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:57
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        • 1

          Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayımda. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih hakkıında bilgi verilmişti. Buna göre, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri Nisan sonunda erişime açılacak olup adaylar, vatani görevlerini yerine getirecekleri yerleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet...

        • 2

          ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

          Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

        • 3

          SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 08 Mayıs 2025

          Er (2’nci Grup) - 12 Haziran 2025

          Er (3’üncü Grup) - 10 Temmuz 2025

        • 4

          Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödeneceK. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

          Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

          Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.

          Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

        • 5

          ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

          Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.

          ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
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