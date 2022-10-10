Kasım ayı askerlik yerleri ile ilgili beklenen haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte, binlerce asker adayını yakından ilgilendiren Kasım ayı askerlik celbi tarihleri ve sevk yerlerinin nasıl öğrenileceği ile ilgili bilgiler...